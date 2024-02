My Hero Academia 414, una connessione destabilizzante: che succede a Deku e Shigaraki?

My Hero Academia è ormai da tempo nell'atto finale e lo scontro di volontà in corso da qualche capitolo sembra essere quasi giunto al termine. Il manga di Horikoshi potrebbe mostrare presto sviluppi molto intensi e drammatici, con Deku pronto a tutto pur di fermare Shigaraki. Attenzione, da qui in avanti ci saranno spoiler su My Hero Academia.

Per sconfiggere il nemico, il protagonista di My Hero Academia è pronto a rinunciare al One For All per trasferirlo a Shigaraki e permettere alle Vestigia di invadere la mente del villain.

Per portare a termine il piano, Deku è costretto ad entrare a contatto con la mente di Shigaraki e, a causa di ciò, come spiegato dall'utilizzatore originale del One For All, il giovane eroe inizia a vedere i ricordi dell'erede di All For One fondersi con i propri, assistendo prima ad un frammento di memoria riguardante Toga e Dabi, e poi ad un momento specifico dell'arco del Festival Sportivo, in cui Deku aveva affrontato Todoroki ed erano diventati amici.

Dopo questo bizzarro turbinio di eventi, riappare Spinner che è la testimonianza di quanto la situazione si stia facendo confusa nella mente di Deku. La battaglia finale vedrà la luce anche nell'anime a partire da maggio 2024 e non vediamo l'ora di scoprire come se la caverà Studio Bones con l'adattamento.

Intanto, la data d'uscita di My Hero Academia 415 si avvicina e questo capitolo potrebbe riservare grosse sorprese. Credete che la decisione di Deku di rinunciare al One For All sia la scelta giusta per chiudere il percorso del personaggio e per dare un finale degno all'opera? Diteci la vostra nella sezione commenti!