My Hero Academia 414: due poteri immensi che si sovrappongono

Le condizioni di salute di Kohei Horikoshi sembrano essersi stabilizzate e My Hero Academia torna dopo la sua pausa improvvisa. Il capitolo 414 è trapelato integralmente con alcuni giorni d'anticipo rispetto alla data d'uscita ufficiale prevista da MangaPlus. Attenti agli spoiler, poiché scopriamo in anteprima cosa succede in My Hero Academia 414.

My Hero Academia 414 comincia con le Vestigia di One For All scioccate per il modo in cui Deku sta usando il Black Whip. Il ragazzo è fisicamente allo stremo, ma continua a muoversi e ad agire sfruttando al meglio il Quirk di Daigoro Banjo. Per Kudo, Deku non si limita semplicemente a seguire gli ordini, ma usa tutto il suo genio per far brillare OFA come mai prima d'ora.

Il piano di Kudo congegnato in My Hero Academia 413 prevede di trasferire Gearshift in Shigaraki per sconfiggere il nemico dall'interno. Deku ha però alcuni dubbi su questo stratagemma, poiché teme di non essere abbastanza rapido da trasmettere il Quirk prima che Shigaraki possa distruggere tutto.

Si passa poi all'azione, con Deku che sfrutta lo smokescreen per nascondersi alla vista del villain. Nel frattempo, Shigaraki attiva il Decay per arrivare fino a Deku, che si protegge strappando via un gigantesco pezzo di terra con il Black Whip. Nello stesso momento, Shigaraki avverte che il nemico è arrivato alle sue spalle. Si tratta però di una trappola. Replicando quanto già fece con Lady Nagant, Deku ha lanciato il suo mantello sporco di sangue verso l'avversario, che distraendosi si lascia travolgere dall'attacco principale.

Deku riesce a infliggere un pugno al petto di Shigaraki, che non avendo abbastanza tempo di reazione sfiora solamente l'eroe. Il Gearshift è stato trasferito all'interno di Shigaraki e le memorie degli eredi di One For All e All For One cominciano a sovrapporsi. Confuso dalle visioni nella sua mente, Deku viene scosso da En. Non c'è tempo da perdere, bisogna subito prepararsi alla prossima mossa.