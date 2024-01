My Hero Academia 414, uscita e teorie: Midoriya al massimo della forza?

Tomura Shigaraki è diventato un mostro imbattibile di pura malvagità, ma Izuku Midoriya non ha ancora abbandonato l'idea di salvare il piccolo Tenko Shimura, il bambino in lacrime che si nasconde in un angolo remoto dell'animo del villain. Ma cosa potrà succedere nel capitolo 414 di My Hero Academia? Attenti agli spoiler!

Con la sconfitta di All For One da parte di Katsuki Bakugo, la scena si è spostata su Shigaraki e Deku. Quest'ultimo non ha mai colpito con l'intenzione di uccidere e con il passare del tempo la battaglia si è fatta sempre più difficile, fino al punto in cui Tomura ha rubato uno dei Quirk di One For All. Con il nemico in possesso di Danger Sense e ormai esausto, per Midoriya sembra finita. È la comparsa misteriosa di Star and Stripes nel mondo delle Vestigia a proporre una soluzione.

Quello congegnato da Kudo è un azzardo su tutta la linea. Il protagonista di My Hero Academia deve perdere One For All per cercare di ottenere una vittoria impensabile. La chiave per trionfare sul villain di My Hero Academia sono le Vestigia, che una volta dentro Shigaraki dovrebbero riaprire una piccolissima ferita individuata da Star and Stripes. Come procederà questo piano?

In My Hero Academia 414 vedremo Deku rialzarsi al massimo della sua forza. Il protagonista ha ricoperto il suo corpo con Black Whip e tenterà di avvicinarsi a Shigaraki per trasmettergli violentemente Gear Shift. Una volta dentro All For One, Kudo dovrà farsi largo nelle sue tenebre per cercare il piccolo Tenko. Davvero basterà questo per vincere la battaglia finale? Non lo scopriremo presto, poiché il manga andrà in pausa per una settimana. My Hero Academia 414 uscirà l'11 febbraio 2024 su MangaPlus.