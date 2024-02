My Hero Academia 415, il One For All continua a perdere pezzi

Lo scontro finale di My Hero Academia prosegue ormai da diversi capitoli. Anche se c'è il rischio che il piano di Midoriya in My Hero Academia fallisca, ci sono stati degli sviluppi di trama che tengono ancora viva la speranza che il protagonista possa trionfare. Avviso per i lettori: a seguire troverete spoiler su My Hero Academia!

In My Hero Academia 415, Shigaraki Tomura ha iniziato a fare enorme resistenza contro il One For All. Infatti, il villain si è accorto che Deku sta tentando di trasferirgli tutte le Vestigia del proprio Quirk per attaccarlo dall'interno. Nonostante la strenua opposizione dell'ultimo nemico rimasto in gioco, sembra che, almeno in parte, l'idea di Deku stia funzionando. Stando alle parole di Diagoro Banjo, anche se non tutti sono riusciti ad invadere il corpo di Shigaraki, almeno uno di loro ce l'ha fatta: il sesto possessore del One for All, En.

Di En sappiamo solo che egli ha donato il proprio Quirk a Nana Shimura, mentre il resto del background narrativo del personaggio è ancora avvolto nel mistero. Adesso che è dentro Shigaraki, la fanbase di My Hero Academia spera di ottenere dei flashback che caratterizzino a dovere l'eroe, approfondendo finalmente gli aspetti del suo passato che ci sono ancora oscuri.

Anche se siamo nel momento clou dello scontro tra Deku e Shigaraki, sembra che, con l'uscita di My Hero Academia 416, la narrazione si concentrerà su un altro personaggio, rimasto in sordina fino a questo momento. Cosa vi aspettate dal prossimo capitolo di My Hero Academia? Ci sarà ancora spazio per il combattimento tra il protagonista e l'erede di All For One? Diteci la vostra nella sezione commenti!