My Hero Academia 415, rigetto: il piano di Midoriya è destinato a fallire?

L'Atto Finale di My Hero Academia è arrivato a un punto decisivo. Il piano elaborato da Kudo per sconfiggere Shigaraki senza ucciderlo sembra che stia funzionando, ma Izuku Midoriya deve agire rapidamente. L'eroe detentore del One For All sta per scagliare un nuovo attacco!

In My Hero Academia 414 Deku e Shigaraki hanno formato una connessione destabilizzante. Midoriya è riuscito a trasmettere Gear Shift con successo e ciò ha portato le memorie dei due ragazzi a intersecarsi. La scena, riprende proprio da quel momento.

Il capitolo 415 di My Hero Academia comincia con la prima vestigia di OFA che riflette sul legame tra il Quirk ora in possesso di Deku e All For one. Spinto dalla forza delle vestigia e dall'uso di Black Whip, Midoriya riesce nuovamente a colpire Shigaraki, che però in qualche modo rigetta un nuovo passaggio di One For All.

My Hero Academia 415 sposta poi il suo focus sulla Fortezza Volante dello Yuei, di cui è stato impedito lo schianto dalle forze congiunte di La Brava e Mei, ma anche da quelle di Cementos e Gentle Criminal. Un drone torna a riprendere lo scontro e la trasmissione in diretta mondiale riprende su tutte le televisioni. Nel centro di evacuazioni, però, l'eroe Ectoplasm si lascia sfuggire la piccola Eri. La prossima settimana ci sarà pausa! Vi ricordiamo comunque che l'uscita di My Hero Academia 415 è prevista ufficialmente per il 25 febbraio 2024.