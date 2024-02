My Hero Academia 415, uscita e teorie: un attacco decisivo e senza sosta

Al finale di My Hero Academia sembra mancare davvero poco. Al momento è infatti solamente uno lo scenario in corso, quello dello scontro tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki. Non dimentichiamoci però anche di Eraserhead, Present Mic e Kurogiri, spariti nel nulla da diverso tempo.

Almeno per il momento sembra che non scopriremo cosa sia accaduto ai tre ex amici dello Yuei. Kohei Horikoshi manterrà ancora questo segreto, poiché pare che voglia concentrarsi appieno sulla grande battaglia conclusiva del Final War Arc.

In My Hero Academia 413 Kudo ha ideato un piano per fermare definitivamente Shigaraki, uno stratagemma rischioso ma che almeno per il momento sembra ripagare. Per quanto debilitato fisicamente, in My Hero Academia 414 Deku è riuscito a trasmettere gearshift al villain, causando il sovrapponimento delle memorie degli eredi di One For All e All For One. Entrambi i ragazzi sono confusi da quell'ondata di ricordi, ma è Midoriya – grazie alle Vestigia – il primo a reagire. Come suggerisce En non c'è tempo da perdere, bisogna continuare ad attaccare.

Nel capitolo 415 di My Hero Academia vedremo Deku proseguire con il piano di Kudo. Gearshift è stato trasmesso dentro Shigaraki, ma non è ancora abbastanza. Midoriya deve continuare a combattere per trasmettere anche gli altri Quirk di One For All a Shigaraki. Izuku appare però completamente esausto e Shigaraki difficilmente abboccherà di nuovo allo stesso amo. My Hero Academia 415 uscirà il 25 febbraio 2024 su MangaPlus.