My Hero Academia 416 conferma quella teoria sul quirk di Eri

Vista la sua giovanissima età in My Hero Academia, è chiaro che la piccola Eri non potrebbe mai prendere parte in prima persona ai combattimenti, abbattere edifici o manipolare più quirk contemporaneamente come Deku e gli altri eroi, tuttavia i suoi poteri dimostrano che può essere una valida alleata.

Stufa di rimanere in disparte, Eri si muove verso Midoriya in My Hero Academia ma viene fermata da Ectoplasm, poiché secondo l'eroe professionista non c'è modo di raggiungere il campo. Quest'ultimo le ricorda che il suo Quirk non è si è ancora ripristinato del tutto, suggerendo che Eri abbia già sfruttato i suoi poteri sullo sfondo per aiutare numerosi eroi.

L'ipotesi arriva mentre è stata vista affiancare Eraserhead che, gravemente ferito dopo la lotta contro Shigaraki Tomura, sembra essere quasi del tutto tornato in forma. Eri potrebbe averlo soccorso e, molto probabilmente, il professor Aizawa potrebbe tornare presto sul campo di battaglia per continuare a combattere nella Guerra contro Fronte di Liberazione del Sovrannaturale.

Prima che Eri possa offrire il suo aiuto decisivo a Deku nella lotta contro Shigaraki, il suo cammino si intreccia con quello del giovane Kota. Entrambi profondamente influenzati dallo spirito eroico di Midoriya e coetanei che condividono un passato oscuro, sembra che Horikoshi stia gettando le basi per una nuova generazione di eroi.



Con Midoriya che sta progressivamente perdendo i poteri del One For All, il mondo avrà bisogno di nuovi supereroi che possano emergere indipendentemente dall'esito di questa epica battaglia. Intanto, il manga prosegue e My Hero Academia 417 esplora la storia di Shigaraki come mai prima d'ora.

Su Solo leveling (Vol. 16) è uno dei più venduti di oggi.