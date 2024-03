My Hero Academia 416: un pugno decisivo per la battaglia finale

L'Atto Finale di My Hero Academia è impegnato con il combattimento decisivo, l'ultimo della storia. Izuku Midoriya sta sfidando Tomura Shigaraki, ma con l'obiettivo di salvare Tenko Shimura, il bambino in lacrime nascosto in un angolo remoto dell'animo del villain. Lo shonen di Kohei Horikoshi prosegue con My Hero Academia 416.

Fate attenzione agli spoiler, My Hero Academia 416 uscirà ufficialmente il 10 marzo 2024.

My Hero Academia 416 si apre con Deku lanciato verso Shigaraki, pronto a colpire il rivale. La scena, però, si sposta immediatamente per tornare a dove era terminato il capitolo precedente. Vediamo Eri cercare di fuggire dal centro evacuazione, ma solamente per essere fermata da Ectoplasm. Fortunatamente, My Hero Academia non ha scelto la peggior strada possibile.

Ectoplasm convince Eri a restare al sicuro, dicendole che il luogo del combattimento è troppo lontano e che il sistema di trasporto è stato danneggiato dalle battaglie precedenti. Inoltre, anche l'energia raccolta nel suo corno è ancora insufficiente e non è stata in grado di curare nemmeno Aizawa. La scena viene spezzata da un flashaback in cui Eri confessa il suo sogno a Deku, per poi tornare al presente con Kouta, anch'esso in lacrime, che conforta la bambina.

Successivamente, vediamo Momo e Kaminari ormai stremati, ma comunque preoccupati per il loro amico. Osservando il combattimento attraverso un telefono, i ragazzi si chiedono se Deku non sia nuovamente caduto nella sua forma oscura, ma poi decidono di fidarsi dell'amico. Vediamo poi Ochaco portata in salvo, Hawks e Tokoyami ancora stremati e al tappeto, e Rock Lock che conversa con Nagant.

Il capitolo si chiude con Deku pronto a colpire Shigaraki, che urla all'eroe di non avvicinarsi. Improvvisamente, però, Izuku si ritrova immerso in uno dei ricordi di Tomura. Lo vediamo infatti arrivare nel passato, nella casa della famiglia Shimura.