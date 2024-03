My Hero Academia 416 sorprende: tutte le teorie dei fan sono sbagliate (e per fortuna!)

I recenti spoiler del capitolo 416 di My Hero Academia hanno stupito la community con una rivelazione scioccante. Dopo gli ultimi eventi della serie, i fan avevano elaborato una teoria che sembrava combaciare perfettamente con il progredire della storia, tuttavia sembra che quest'ultima sia stata disattesa.

Nel capitolo precedente del manga, il 415, abbiamo visto la piccola Eri allontanarsi da Ectoplasm, desiderosa di aiutare Deku nella lotta contro Shigaraki. È da questa azione che il pubblico ha immaginato - erroneamente - che la bambina avrebbe affiancato Midoriya nella sua battaglia.

Dato che Deku ed Eri avevano già fatto squadra in passato, più precisamente nella lotta contro Overhaul in My Hero Academia, molti fan credevano che la bambina si sarebbe nuovamente aggrappata alla schiena di Midoriya, curandolo continuamente nella lotta del giovane eroe contro Shigaraki. I fan erano certi che sarebbe andata così, ma speravano anche che alla fine le cose sarebbero andate diversamente, perché in tal caso il manga avrebbe regalato ai lettori un finale deludente.

Altri fan avevano immaginato che, dopo il trasferimento da parte di Deku dei quirk appartenenti ai precedenti possessori del One For All a Shigaraki, Eri sarebbe riuscita a cedere nuovamente i poteri al suo legittimo proprietario, permettendo a Midoriya di mantenere il One For All nonostante avesse sconfitto Tomura. A quanto pare, però, le cose andranno molto diversamente.

Con gli spoiler del capitolo 416 di My Hero Academia, abbiamo visto che, mentre Eri cerca di raggiungere Izuku, Ectoplasm le comunica che non c'è modo di arrivare al centro dello scontro. La teoria dei fan era sbagliata, insomma, ma fortunatamente ci sono tutti i presupposti per ricevere un vero scontro finale, coinvolgente e ricco di colpi di scena.