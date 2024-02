My Hero Academia 416, uscita e teorie: una fuga in soccorso di Deku?

Con la sconfitta di All For One, My Hero Academia è un passo più vicino al finale. Il manga di Kohei Horikoshi è impegnato con la battaglia conclusiva, ma ci sono ancora alcuni scenari da non dimenticare a cui i lettori dovrebbero fare attenzione. Proviamo a intuire come procederà la serie, ma fate attenzione agli spoiler.

Izuku Midoriya non ha alcuna intenzione di uccidere Tomura Shigaraki. Il giovane erede di All Might intende salvare il bambino Tenko Shimura e l'unica via appare quella suggerita da Star and Stripe. Ma se in My Hero Academia 414 il piano di Kudo sembra rivelarsi vincente, il capitolo successivo apre nuovi dubbi.

Nel capitolo 415 di My Hero Academia Deku riesce a colpire nuovamente Shigaraki, ma sebbene le loro menti continuino a sovrapporsi, l'eroe non è riuscito a trasmettere tutti i suoi Quirk al nemico. Midoriya ha ancora diversi alleati, ma cosa succederà?

My Hero Academia 416 punterà i riflettori su Eri, che abbiamo visto sfuggire a Ectoplasm per cercare di avvicinarsi al campo di battaglia. Spinta dalle immagini in TV, la bambina intende raggiungere Deku e utilizzare il suo Quirk di riavvolgimento. Ma riuscirà davvero ad allontanarsi da un eroe esperto come Ectoplasm? Scopriremo poi se proseguirà lo scontro, oppure se l'attenzione si sposterà verso quei personaggi dimenticati dall'autore. Cosa è accaduto a Eraserhead, Mic e Kurogiri? Non lo sapremo presto, poiché il manga è entrato in pausa. My Hero Axcademia 416 uscirà il 10 marzo 2024 su MangaPlus.