My Hero Academia 417, la battaglia si sposta: si torna nel passato

La battaglia finale tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki infuria in My Hero Academia, e il nuovo capitolo catapulta Deku in un nuovo, pericoloso campo di battaglia. Deku è l'ultima speranza contro Shigaraki. Se non fermerà il villain, il Giappone (e forse il mondo intero) sarà distrutto.

Per sconfiggere definitivamente Shigaraki, Deku ha bisogno di una nuova strategia. Negli scorsi capitoli, il ragazzo ha capito che l'unico modo per fermare Shigaraki è usare le vestigia di One For All per penetrare le sue difese fisiche e mentali. Il ragazzo deve creare una crepa abbastanza grande "nell' armatura" del cattivo per poterla spezzare definitivamente.

L'hero entra quindi nella mente di Shigaraki e cerca di convincerlo ad abbandonare la sua ragione d'esistenza: l'odio. Nel capitolo 417 di My Hero Academia, Deku riesce a sfondare le difese mentali del villain grazie alle vestigia di One For All.

Il ragazzo si ritrova di fronte a una ricostruzione della casa d'infanzia di Shigaraki, l'origine del suo male e il luogo dove è più vulnerabile. Deku assiste per la prima volta al passato del cattivo, rivivendo il percorso che lo ha portato a diventare ciò che è oggi.

Nella mente del villain, Deku deve affrontare le manifestazioni dei suoi vecchi nemici, un'esperienza straziante sia per lui che per Nana Shimura, la quale lo sta aiutando in questa impresa ed è costretta ad assistere alla sofferenza del piccolo Tomura. Infine, l'hero si riesce a confrontare con il giovane Shigaraki che aveva visto in precedenza prima dello scontro.

Riusciranno i due a trovare un punto di contatto o Shigaraki porterà a termine il suo piano di distruzione del Giappone in My Hero Academia? Il destino del mondo intero dipende da questo incontro.

Dragon Ball Super (Vol. 21) è uno dei più venduti oggi su