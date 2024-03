My Hero Academia 417, madre e figlio si riuniscono in un commovente abbraccio

Il manga di My Hero Academia ha dimostrato in più occasioni di essere un'opera tanto drammatica quanto di azione: mentre la redenzione per QUEL personaggio sembra essere ancora molto lontana, un altro protagonista ha avuto modo di scusarsi per i danni causati alla sua intera famiglia.

La storia di Shigaraki in My Hero Academia è ben lontana dall'essere felice: maltrattato da sempre da un padre violento, si è ritrovato ad usare il proprio quirk contro la sua famiglia, portandola alla morte.

A questo punto della storia, il pubblico sa bene che la mamma del padre di Shigaraki non è altro che Nana Shimura, la maestra di All Might e che ha dedicato tutta la propria vita a proteggere l'umanità e a combattere i villain. Tuttavia, questa dedizione alla giustizia l'ha portata a trascurare suo figlio, che a sua volta ha cominciato a nutrire un odio verso i supereroi.

Con l'uscita del capitolo 417 di My Hero Academia, Nana Shimura ha finalmente modo di confrontarsi con suo figlio, che non ha mai approvato la scelta di sua madre di combattere il crimine. Dopo essere stata incolpata per aver abbandonato il figlio quando era solo un bambino, la maestra di All Might osserva per la prima volta gli abusi subiti da Shigaraki fin da piccolissimo, entrando nella sua mente.

Nel tentativo di affrontare la situazione, Nana Shimura si rivolge al figlio e discute apertamente della sua decisione di lasciarlo per perseguire la carriera da eroina: "le ferite che ti ho inflitto sono state ereditate da Shigaraki. Se solo avessi potuto liberarmi di All For One e tornare a casa da mio figlio... Mi dispiace, Kotaro. Tua madre è stata debole. Mi dispiace per non essere mai tornata a casa da te. Mi dispiace. La colpa è solo mia".

