My Hero Academia 417, un padre spietato è la causa del male assoluto?

In My Hero Academia, il padre di Midoriya non viene mai menzionato, mentre Todoroki Shoto e Shigaraki Tomura hanno vissuto in un vortice di abusi e violenza per via dei loro genitori malvagi: nel manga, insomma, le figure paterne emergono molto spesso per i motivi più sbagliati. Dopo gli ultimi eventi dell'opera, sembrano essere addirittura la causa del male più assoluto.

Dai precedenti archi narrativi della serie i lettori scoprono che Shigaraki, precedentemente conosciuto come Tenko Shimura, ha subito abusi e violenze da parte di suo padre, Kotaro Shimura. Quest'ultimo non ha fatto altro che riversare sul proprio figlio la delusione e l'amarezza di aver visto sua madre Nana Shimura, eroina dalla fama mondiale e mentore di All Might, abbandonare la famiglia per proteggere il mondo dai villain.

Così si viene a sapere che Nana, simbolo della bontà e della determinazione, non è altro che la nonna di Shigaraki, che al contrario rappresenta la malvagità nel mondo. Le paure di abbandono irrisolte di Kotaro si sono trasformate in un ciclo tossico di maltrattamenti all'interno della famiglia, contribuendo al cambiamento radicale di Shigaraki, da bambino innocente a villain spietato.

Il capitolo 417 di My Hero Academia torna nel passato e approfondisce la storia tormentata di Kotaro. I lettori assistono alle agghiaccianti scene di violenza domestica inflitta a Shigaraki dal proprio padre. In un momento estremamente toccante, Izuku e Nana intervengono e quest'ultima ammette il suo pentimento per aver abbandonato suo figlio per perseguire la carriera da eroina. Questo, tuttavia, non aiuta a lenire il dolore di Tomura.



Questi eventi ricordano vagamente la storia di Todoroki Shoto e, ancor più da vicino, quella di Dabi. Il cambiamento di Endeavor in My Hero Academia arriva quando l'eroe deve assumere il tanto ambito ruolo di Simbolo della Pace, dopo che All Might è costretto ad abbandonare la sua carriera per le precarie condizioni di salute. Tuttavia, anche lui, come Kotaro con Tenko, sebbene per motivi differenti, ha maltrattato Shoto e Toya fino alla follia. In questo momento dell'opera, la narrazione costringe il pubblico a confrontarsi con verità scomode sui legami familiari e sull'impatto duraturo delle azioni dei genitori sui loro figli.

Su Giochi e risate è uno dei più venduti di oggi.