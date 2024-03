My Hero Academia 417, tra passato e dolore: la storia di Shigaraki

L'Atto Finale di My Hero Academia è entrato nel suo climax. Ormai i campi di battaglia sono tutti, o quasi, risolti. Si tratta di una questione personale tra Izuku Midoriya, deciso a salvare il suo nemico, e Tomura Shigaraki, che invece intende portare l'inferno sulla società degli eroi. Come si concluderà questa battaglia?

In My Hero Academia 416 Deku ha inferto un pugno decisivo, un colpo che però lo ha portato nel passato a causa dell'incrocio tra le memorie di One For All e All For One. Dunque, nel capitolo 417 di My Hero Academia i lettori vengono portati proprio davanti alla casa della famiglia Shimura.

My Hero Academia 417 comincia con Izuku che viene avvolto dalla moltitudine di dita generate da Shigaraki. Gli spettatori della battaglia sono confusi e non capiscono quello che sta succedendo. Deku, comunque, è riuscito a trasmettere tutte le vestigia di One For All a Tomura, tutte a eccezione di Nana Shimura.

Vediamo Deku avvicinarsi al campanello di casa Shimura. Il ragazzo viene però fermato da una versione oscura di sé stesso che gli domanda il motivo per cui sia così tanto interessato a quello che è in realtà un nemico. È in realtà Shigaraki a fargli quella domanda e Deku risponde che deve ancora scoprire il perché.

In quel mondo del passato, Deku non è solo un fantasma, ma un'esistenza reale. Ciò viene dimostrato quando un camion per poco non lo investe uccidendolo. A quel punto, Midoriya viene avvicinato da Nana Shimura, che gli spiega dove si trova.

Deku prova a riavvicinarsi al campanello, ma questa volta viene fermato dai fantasmi di Stain, Re Destro e Overhaul. Deku non ha un piano preciso, ma intende continuare la sua ricerca nel passato di Tomura.

Entrati finalmente in casa Shimura, Nana esplode in un pianto commovente alla vista delle foto di famiglia. Ciò che accade dopo, però, è tragico. Deku e Nana vedono Kotaro, figlio di Nana, malmenare il piccolo Tenko, dicendogli che sua nonna è un demone che li ha abbandonati. A quel punto, Nana capisce che la ferita che ha lasciato su suo figlio Kotaro è stata trasmessa anche a Shigaraki.

Nana è in lacrime, affranta per non essere riuscita a tornare indietro dalla sua famiglia. Deku e Nana riescono finalmente ad abbracciare Tenko e Kotaro, un abbraccio che finalmente permette alla maestra di All Might di trasferirsi in Shigaraki. Deku ha trasmesso One For All a Shigaraki, ma la scena del passato si sposta al momento in cui il piccolo Tenko usò inconsapevolmente il Decay sul cagnolino Mon. Il capitolo giunge al termine lasciando i lettori a brancolare nel buio. Settimana prossima ci sarà pausa, per cui My Hero Academia tornerà il 31 marzo 2024.

