My Hero Academia 417, la redenzione di quel grande Pro Hero è forzata?

Nel capitolo 417 di My Hero Academia Kohei Horikoshi ha momentaneamente sospeso il prosieguo della battaglia tra Midoriya e Shigaraki dando spazio ad un altro personaggio piuttosto rilevante, di cui i lettori aspettavano un approfondimento da tempo. Il modo di inserirlo nella narrazione rischia però di farlo percepire come una forzatura.

Da qui in avanti attenzione a spoiler riguardanti il capitolo 417, disponibile su MangaPlus.

La decisione di separarsi da tutte le vestigia del One For All per un ultimo, disperato, tentativo per salvare Shigaraki ha privato Deku di tutte le sue capacità. Tuttavia, Nana Shimura, settima utilizzatrice del Quirk, è stata respinta dal Villain, in realtà suo nipote. La consapevolezza di quanto avvenuto sembra devastare la Pro Hero, e attraverso scene e momenti dell’infanzia di Shigaraki l’autore mostra il peso dell’abbandono della famiglia da parte di Nana.

Kotaro, figlio di Nana e padre di Tengo, vero nome di Shigaraki, odiava gli Heroes e la Hero Society per aver allontanato sua madre. Questo astio influenzò pesantemente il piccolo Tengo, e contribuì alla nascita di un primordiale Tomura Shigaraki. Da questo racconto Nana appare come una madre insensibile e incurante delle proprie responsabilità, ma Horikoshi mostra tutti i suoi rimpianti in scene a dir poco toccanti.

Trasportati in una dimensione onirica, dove Shigaraki sembra rivivere alcuni ricordi, Deku e Nana si trovano di fronte all’abitazione del piccolo Tengo e dei suoi genitori. Quando Midoriya apre la porta principale, questa si tramuta in una foto: una giovane Nana Shimura sta abbracciando suo figlio Kotaro, sorridendo. Vedendola la Pro Hero inizia a versare lacrime, e la sua commozione si trasforma presto in dispiacere quando vede suo figlio dire al nipote che sua madre è un demone.

Ascoltare quelle parole fa comprendere a Nana una triste e dura verità: se fosse riuscita a fermare All For One sarebbe potuta tornare vicino a suo figlio e a suo nipote, e trascorrere liberamente del tempo con loro. Questo, e le scuse rivolte direttamente a Kotaro e Tengo, la liberano dal vincolo che l’aveva respinta, e ora, redenta, è pronta ad essere assorbita da Shigaraki per provare a salvarlo.

Non si tratta di un momento forzato per il personaggio di Nana, piuttosto del momento perfetto in cui inserire la sua redenzione, approfondendo i suoi veri sentimenti e parte dell’infanzia di Shigaraki. Per concludere, ecco ipotesi e teorie sul capitolo 418 di My Hero Academia, in uscita il 31 marzo 2024 su MangaPlus, e vi lasciamo scoprire quali sono le più grandi debolezze di Bakugo.

