My Hero Academia 417, uscita e teorie: un passato travolgente e traumatico

My Hero Academia si avvicina inesorabilmente al suo finale, anche se c'è ancora tanto da raccontare. Con la situazione relativa a Eraserhead, Present Mic e Kurogiri ancora in sospeso, i riflettori continueranno a essere puntati su Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki. Ma che succederà nel capitolo 417 di My Hero Academia?

In My Hero Academia 416 la battaglia finale ha preso una svolta decisiva. Deku era sul punto di colpire nuovamente Tomura Shigaraki con uno dei suoi pugni, ma improvvisamente l'eroe si è ritrovato in un luogo a lui sconosciuto. L'intersecarsi delle memorie con il villain lo ha portato nel passato, davanti all'abitazione della famiglia Shimura.

In My Hero Academia 417 probabilmente Deku capirà in prima persona il grande dolore di Shigaraki. Izuku assisterà al momento in cui il piccolo Tenko Shimura attivò per la prima volta il suo Quirk: Decay massacrando per intero la sua famiglia. Ma cosa comporterà questo flashback per Deku? Izuku potrà essere più empatico nei confronti di Shigaraki, che si troverà di fronte alla famiglia che aveva deciso di dimenticare. La battaglia, però, difficilmente terminerà solamente a suon di belle parole. Il prossimo capitolo della storia scritta da Kohei Horikoshi proseguirà lo scontro finale, a cui ricordiamo non parteciperà la piccola Eri, fermata dall'Hero Ectoplasm. Pare che non ci sarà alcuna pausa, per cui My Hero Academia 417 uscirà il 17 marzo 2024.