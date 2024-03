My Hero Academia 418: il confronto interiore tra due bambini

L'Atto Finale di My Hero Academia sembra affidarsi al 'potere dell'amicizia' per concludere la storia. Attraerso il passaggio delle Vestigia di One For All in All For One, le memorie di Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki si sono incrociate, portando l'eroe nell'animo del villain. C'è un bambino da salvare!

In My Hero Academia 417 abbiamo rivissuto la storia di Shigaraki, un racconto che ha permesso a Deku di comprendere meglio il dolore del nemico e che ha portato Nana Shimura a perdonare sé stessa e a farsi inglobare in All For One.

Il capitolo 418 di My Hero Academia continua il viaggio nel passato di Shigaraki. Ci ritroviamo al momento in cui il giovane Tenko Shimura attivò inconsapevolmente e per la prima volta il Decay sul suo cagnolino. Deku cambia la storia frapponendosi tra Tenko e la sua sorellina Hana, impedendo il decadimento di quest'ultima.

Tenko chiede a Deku perché stia continuando ad aiutarlo, peraltro mettendo a rischio la sua vita. Deku, risponde che lo fa perché ha visto Tenko piangere. Le braccia di Deku cominciano a decadere, ma l'eroe non lascia le mani di Tenko. Tenere la mano di qualcuno, secondo Izuku, aiuta a trovare sollievo anche mentre si soffre.

A quel punto, con un cambio di scena, vediamo Tenko giocare con due suoi amichetti. Tenko può giocare nel ruolo di All Might, facendolo sorridere per la prima volta dopo tempo. Riappare però la Lega dei Villain e al posto di Tenko torna Shigaraki. Egli dovrà diventare l'eroe di tutti i villain.

La scena si sposta ancora e vediamo Kotaro Shimura parlare con un uomo misterioso. Non ci sbagliavamo, è il padre di Tomura Shigaraki la causa di tutti i mali di My Hero Academia. Vediamo i due uomini parlare di affari e poi di Quirk. È in quel momento che All For One riappare nella testa di Tomura Shigaraki. Il re dei villain accusa il suo discepolo di essere un debole che non sa prendere scelte in autonomia, di starsi facendo manipolare da Deku. Che All For One possa tornare a dominare il corpo di Shigaraki?

