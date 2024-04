My Hero Academia 418, quella teoria su All For One è stata confermata?

Anche se sono già stati diffusi in rete gli spoiler completi di My Hero Academia 419, è bene fare un passo indietro e soffermarsi su un'importante rivelazione del capitolo 418 che potrebbe aver convalidato un'inquietante teoria su All For One. Ne parliamo nella prossima sezione della news con spoiler!

Da quando è stato approfondito il passato di Shigaraki Tomura in My Hero Academia, sono stati in molti a chiedersi quanto sia stato influenzato da All For One.

Con il capitolo 418, abbiamo scoperto che All For One era stato in contatto con il padre di Shigaraki fin dal principio. Viene mostrato che All For One era interessato anche al Quirk di Shigaraki, cosa che ha spinto la fanbase a chiedersi se Decay sia un Dono di All For One e non il potere manifestato naturalmente dall'allora Tenko Shimura.

Ad un passo dalla verità, Shigaraki viene fermato da All For One che inizia a controllare la sua mente e spiega al suo erede "fittizio" che, in realtà, è stato sempre manipolato fin dalla nascita e non ha mai preso consapevolmente delle decisioni.

Questa affermazione dà ragione a chi credeva che All For One fosse il responsabile di tutte le azioni compiute da Shigaraki Tomura nell'arco della sua intera esistenza.

Non resta che aspettare l'uscita ufficiale del capitolo 419 di My Hero Academia per scoprire come si comporterà Deku davanti al ritorno di un nemico così potente come All For One.

Sareste in grado di perdonare Shigaraki Tomura dopo tutto quello che ha fatto o l'esser stato manipolato è ininfluente nel vostro giudizio sul personaggio? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti!

Cenere. Appunti da un lutto è uno dei più venduti oggi su