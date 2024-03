My Hero Academia 418, uscita e teorie: si torna a combattere nel presente?

Il piano elaborato dalla Vestigia Kudo sotto indicazione dello spirito di Star and Stripes sta funzionando. Per salvare Tenko Shimura, Izuku Midoriya ha deciso di sacrificare il suo bene più prezioso. Ma che cosa succederà ora? Proviamo a scoprire in anteprima gli eventi di My Hero Academia 418.

Il cliffhanger di My Hero Academia 416 ha visto Izuku Midoriya sferrare un colpo ulteriore verso Tomura Shigaraki. Da quando il villain ha assorbito Danger Sense e Gear Shift, però, le memorie dei due ragazzi hanno cominciato a sovrapporsi.

Nel capitolo 417 di My Hero Academia abbiamo visto Deku scoprire il passato di Shigaraki facendo visita all'abitazione degli Shimura. Nana Shimura, nonna di Shigaraki, ha potuto riabbracciare suo figlio, trovando la pace interiore e completando il percorso di trasmissione cominciato poco prima. Deku ha passato tutte le Vestigia di One For All ad All For One, ma ora?

In My Hero Academia 418 Deku continuerà il viaggio nel passato di Shigaraki. L'eroe scoprirà come il piccolo Tenko abbia involontariamente ucciso la sua intera famiglia, a partire dal cagnolino Mon. Midoriya comprenderà il dolore provato dall'ultimo degli Shimura e probabilmente anche l'astio verso la società degli eroi, che lo aveva abbandonato nell'indifferenza totale. Il capitolo potrebbe anche riportarci nel presente, dove scopriremo le conseguenze di questo viaggio nel passato. Comunque, non lo scopriremo presto. My Hero Academia è in pausa e il capitolo 418 uscirà il 31 marzo 2024 su MangaPlus.

