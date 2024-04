My Hero Academia 419 mostra la peggior ferita subita da Deku: che orrore!

La battaglia finale di My Hero Academia ha raggiunto un nuovo livello di drammaticità con Izuku Midoriya che ha subito la sua ferita più grave di sempre. L'ultimo capitolo del manga di Kōhei Horikoshi ha stupito tutti i lettori, spingendo il protagonista al limite delle sue possibilità.

Negli ultimi eventi di My Hero Academia, Deku si è scontrato con Tomura Shigaraki, tentando di penetrare nella sua mente per comprendere la radice della sua malvagità. Tuttavia, Deku non si aspettava che All For One fosse ancora presente nel subconscio di Shigaraki. Approfittando della debolezza di quest'ultimo, All For One ha preso il controllo del suo corpo, con l'intento di scatenare tutta la sua malvagità.

Il capitolo 419 My Hero Academia riprende subito dopo il risveglio di All For One nella mente di Shigaraki. Il perfido villain sfrutta la debolezza del suo allievo per prendere il controllo del suo corpo e respingere Deku. È in quel momento che si scoprono i danni che ha riportato l'hero: il ragazzo ha perso entrambe le braccia nel tentativo di trattenere la proiezione mentale di Shigaraki. Si tratta della ferita più grave che Deku abbia mai subito.

Le braccia di Deku sono state a rischio fin dall'inizio della serie, a causa del suo utilizzo sconsiderato del Quirk One For All. Ora che le ha perse completamente, i fan si chiedono quale ruolo possa avere Deku nel finale della serie. Tuttavia, non è la prima volta che un eroe in My Hero Academia torna da una ferita grave. Deku ha già dimostrato la sua tenacia e il suo coraggio innumerevoli volte. Non c'è dubbio che troverà un modo per superare questa sfida e continuare a combattere per la giustizia.

