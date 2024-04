My Hero Academia 419 è la pagina più oscura del manga: è la fine?

Nell'Atto Finale di My Hero Academia il mangaka si è superato elevando il suo talento da disegnatore, ma questa volta Kohei Horikoshi si è davvero superato. La pagina più oscura del manga è stata scritta e probabilmente nulla sarà più come prima. Ma cosa è accaduto di così tanto disadattante nel capitolo 419 di My Hero Academia?

My Hero Academia è tra i 10 manga più venduti di Shueisha e il maestro Horikoshi ha voluto ricordarcene il motivo. Il processo creativo di My Hero Academia è sbalorditivo e con la più recente pubblicazione l'autore ci ha lasciati di stucco.

Nel capitolo 418 di My Hero Academia All For One è tornato proprio quando il potere dell'amicizia sembrava poter salvare Tenko Shimura. Come ci viene spiegato da My Hero Academia 419, è stato l'intervento di Deku a consentire allo spirito di All For One di emergere in superficie. In realtà, Shigaraki non ha mai avuto potere decisionale e il signore del male aveva controllato tutto sin dall'inizio. Egli si è avvicinato svariate volte a One For All, ma è con la nascita di Tenko che ha dato vita al suo piano più oscuro.

All For One ha confermato di aver manipolato il papà di Shigaraki, rubando il Quirk in possesso del piccolo Tenko e facendogli dono del Decay, che in origine poteva anche ricostruire le cose distrutte. Al termine di questa spiegazione, All For One prende nuovamente il controllo del corpo di Tomura Shigaraki, tappandogli la bocca – materialmente - una volta per tutte. Forse, Tenko Shimura e Tomura Shigaraki sono morti per sempre.

Izuku è rimasto solo. Dentro di lui non ci sono più le Vestigia di One For All, nemmeno Yoichi. Inoltre, è ormai incapace di continuare a combattere. Deku ha perso entrambe le braccia, mutilate nel tentativo di fermare il piccolo Tenko. Comunque, non è da solo.

In My Hero Academia 419 Sero, Ojiro e Sato arrivano tempestivamente sulla scena per salvare Midoriya. All For One considera i giovani eroi come poco più che insetti, ma alle spalle del gruppo si apre un portale. Finalmente, Eraserhead torna in scena.

Gachiakuta (Vol. 5) è uno dei più venduti oggi su