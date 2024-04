My Hero Academia 419, è stato LUI a rovinare l'infanzia di Shigaraki

My Hero Academia vanta un cast di personaggi eccezionali, sia tra gli eroi che tra i villain. Tra questi ultimi tuttavia, uno in particolare spicca in quanto a malvagità e cattiveria e il capitolo 419 del manga conferma, in maniera definitiva, l'influenza perversa che questo personaggio ha avuto su Shigaraki.

Nel capitolo pubblicato questo fine settimana di My Hero Academia, assistiamo a un nuovo scontro mentale tra All For One e Shigaraki. Davanti agli occhi di Izuku, veniamo a conoscenza del piano diabolico orchestrato da All For One fin dall'infanzia di Shigaraki.

Egli sapeva di aver bisogno di una pedina malleabile per poter ottenere il One For All da All Might. All For One ha così deciso di usare Shigaraki, rubandogli il suo Quirk originale quando era soltanto un bambino, e trasferendogli il potere di distruzione modificato dal Dottor Garaki.

In origine infatti, questo Quirk doveva essere facilmente controllabile, ma All For One lo ha fatto modificato per rendere Shigaraki instabile. Il villain ha inoltre manipolato il padre di Shigaraki in My Hero Academia, incoraggiandolo ad essere severo. Tutto questo ha portato Shigaraki a perdere il controllo, e ad affidarsi a All For One che era lì pronto per accoglierlo e continuare la sua opera di corruzione.

Questa rivelazione conferma una teoria dei fan che circolava da tempo, ed è davvero tragico vedere come All For One abbia sfruttato un bambino innocente e indifeso per i suoi scopi malvagi. Anche se per ora ha preso il sopravvento, non c'è dubbio che Shigaraki si riprenderà.

E quando lo farà, All For One pagherà per tutti i suoi crimini.

One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti oggi su