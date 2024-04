My Hero Academia 420: un eroico ritorno che riaccende la speranza

Kohei Horikoshi ha ormai abituato i lettori di My Hero Academia a momenti emozionanti, e nella saga conclusiva ad ogni grande scontro o rivelazione ha deciso di alternare flashback a situazioni del presente per stravolgere l’esperienza dei lettori con colpi di scena incredibili, come nel capitolo 420, finalmente disponibile su MangaPlus.

Intitolato “Da Aizawa”, il capitolo si apre proprio con un ricordo di Aizawa, lui al fianco del suo vecchio amico Mic, e Kurogiri, il Nomu in cui venne trasformato il corpo di Oboro Shirakumo. Mic è visivamente provato da quanto accaduto, e incolpa sé stesso per aver fatto affidamento su quello che credevano essere ancora il loro caro compagno. Quando sta per colpirlo, però, Aizawa lo ferma, mostrandogli delle lacrime sul volto di Kurogiri. C’è ancora Shirakumo sotto quella maschera di oscurità.

Aizawa cerca di tirare su Mic, e Kurogiri attiva i portali per aiutare i propri amici. In una tavola al fianco della confusa oscurità sul volto del Nomu, si nota persino un occhio umano, quello di Shirakumo. Aizawa torna in azione, reclutando quanti più eroi possibili grazie ai portali, al fine di respingere l’attacco di Gashly, attualmente in corso nello stadio nazionale di Takoba.

Il toccante flashback si conclude con Aizawa, deciso a dare inizio alla terza fase dell’operazione Dividi e Conquista. Una rapida transizione verso il presente ci riporta a Deku senza braccia affiancato proprio dal professore. Il protagonista verte in condizioni molto gravi, ma arriva la piccola Eri. Grazie all’aiuto di Ectoplasm è riuscita a tagliarsi il piccolo corno, legato ai suoi poteri, e intende darlo ad Aizawa per aiutare Deku.

Di fronte alla prospettiva di poter perdere per sempre le sue capacità, Eri piange ma dice di voler semplicemente aiutare Deku e rivela il suo sogno: cantare. Vuole cantare per gli eroi che l’hanno salvata e le hanno reso la vita migliore. Aizawa usa il corno sulla schiena di Deku, e le braccia del giovane Hero iniziano a riformarsi. “Non morire finché non l’avrai sentita cantare”, con queste parole il professore incita Deku a rialzarsi e continuare la lotta con Shigaraki, ma stavolta non sarà da solo. Dal portale dietro di lui appaiono, infatti, alcuni compagni della 1-A.

