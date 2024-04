My Hero Academia 420, il punto della situazione sullo stato di Deku

Siamo entrati da tempo nella fase conclusiva di My Hero Academia e le cose si sono movimentate ulteriormente nelle pagine più recenti. Anche se My Hero Academia deve rispondere ad alcune domande prima della fine, dopo il capitolo 420 abbiamo un'idea più chiara di come stia Deku. Attenzione, seguono spoiler.

Nello scontro con Shigaraki, Deku riesce a connettersi mentalmente al villain e a comprendere le ragioni dietro le sue azioni malvagie. Questo indebolisce Shigaraki, ma permette ad All For One di impossessarsi del corpo del ragazzo ed espellere, di conseguenza, Deku.

Tornato all'esterno, il protagonista è sorprendentemente sprovvisto di entrambe le braccia anche nel mondo "reale" a causa del Decay di Shigaraki e non ha più forze per affrontare la nuova minaccia.

Quando tutto sembra perduto, avviene lo stupefacente ritorno del professor Aizawa e dei compagni di classe di Deku, in difesa dell'amico. Mentre i giovani eroi cercano di tenere impegnato All For One, Aizawa chiede aggiornamenti sulla situazione a Deku e utilizza il corno di Eri (che la bambina aveva donato in precedenza al professore) per ricostruire gli arti perduti del proprio allievo.

Questo perché il corno staccato di Eri può riavvolgere di almeno un paio di minuti le condizioni del corpo di Deku e, fortunatamente, il tempo era distorto nel mondo mentale di Shigaraki, quindi il miracolo è stato possibile.

Sprovvisto del One For All, ora Deku può tornare in battaglia, ma che ruolo avrà?

In attesa dell'uscita ufficiale del prossimo capitolo, ci sono già teorie su My Hero Academia 421 che potrebbero presto essere confermate da Kohei Horikoshi.

Come farà Deku a dimostrarsi utile d'ora in poi? Lo chiediamo a voi: lasciateci un commento per dirci come pensate possa cavarsela il personaggio principale dell'opera nelle prossime pagine.

