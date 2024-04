My Hero Academia 420, uscita e teorie: un ritorno clamoroso, e ora?

Mentre l'uscita giapponese del volume 40 di My Hero Academia ci permette di scoprire le origini della posa trionfale di All Might, l'Atto Finale del manga di Kohei Horikoshi prosegue con la serializzazione settimanale. La battaglia conclusiva ha preso una svolta inaspettata, riportando in scena ben due personaggi.

Il tentativo di Izuku Midoriya di far riemergere l'animo buono e gentile di Tenko Shimura ha avuto l'effetto opposto. All For One è tornato a occupare la mente di Tomura Shigaraki, il quale ha nuovamente perso il controllo del suo corpo, questa volta forse per sempre. My Hero Academia 419 scrive la pagina più buia del manga.

Tornato dagli inferi, il Re del Male sembra avere la vittoria in mano. Deku è impossibilitato nel proseguire lo scontro. Non solo ha perduto tutti i poteri di One For All, ma anche entrambe le braccia, mutilate dal Decay nel tentativo di salvare Tenko. A mettere una pezza a una situazione disastrosa sono Sero, Ojiro e Sato, talmente deboli da non essere avvertiti da All For One. Ma i tre giovani eroi non sono soli, con loro, sbucato fuori da uno dei portali di Kurogiri, c'è anche il professor Aizawa.

In My Hero Academia 420 difficilmente vedremo proseguire questo scenario. Piuttosto, siamo convinti che Kohei Horikoshi ci riporterà indietro nel tempo per mezzo di un flahback così da comprendere come Eraserhead sia potuto intervenire in favore di Midoriya. Nel prossimo capitolo assisteremo dunque al confronto tra tre vecchi, grandi amici. Cosa è successo a Eraserhead, Present Mic e Kurogiri? Lo scopriremo in My Hero Academia 420, in uscita il 14 aprile 2024 su MangaPlus.

