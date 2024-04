My Hero Academia 421, uscita e teorie: la determinazione della classe 1-A

Kohei Horikoshi ha stravolto l’atto conclusivo di My Hero Academia inserendo un incredibile colpo di scena nelle tavole finali del capitolo 420. La battaglia tra Midoriya e Shigaraki prosegue, ma la singolare esperienza vissuta dal protagonista l’ha reso nuovamente vulnerabile, fino ad un eroico e inaspettato ritorno al suo fianco.

L’impresa di Deku nel voler salvare l’ultimo frammento umano di Shigaraki, o, meglio, Tenko Shimura, rimasto dietro lo strato di caos e distruzione dovuti alla sua carriera da Villain e all’influenza di All For One, sembra essere stata un fallimento. Il viaggio nel subconscio dell’antagonista ha fatto percepire l’umanità di Shigaraki a Midoriya. Deku ha cercato in ogni modo di aiutarlo, fino a quando non è apparso nuovamente All For One, distruggendo ogni via di fuga.

Ora, sia Deku che Shigaraki sono stati respinti dalla coscienza di quest’ultimo, e il protagonista sarebbe rimasto senza braccia se non fosse stato per il tempestivo intervento della piccola Eri e del professor Aizawa, apparso vicino al protagonista grazie ai portali di Kurogiri. Mentre i poteri di Eri agiscono e le braccia di Deku si rigenerano, da un portale alle sue spalle emergono alcuni dei suoi compagni.

Il sostegno di altre persone sarà necessario per confrontare il Villain, soprattutto ora che Midoriya non può più fare affidamento sui Quirk delle vestigia del One For All. Non è ancora chiara la situazione in cui si trovi Shigaraki, se abbia effettivamente perso il controllo sul proprio corpo, controllato da All For One, ma possiamo aspettarci un grande confronto in cui Eraserhead e gli studenti della classe 1-A sfoggeranno il massimo delle loro abilità per contrastare in ogni modo l’avanzata del Villain.

Deku, inoltre, potrebbe ancora tentare di far leva sulla parte umana di Shigaraki, magari aiutandolo a contrastare All For One una volta per tutte, e con il possibile, ma improbabile, aiuto delle vestigia. In conclusione, vi lasciamo ad un approfondimento su My Hero Academia e sul possibile errore che potrebbe commettere, come avvenuto in Demon Slayer, ed ecco 3 Quirk fortissimi ma non sfruttati bene dai loro utilizzatori.

