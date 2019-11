My Hero Academia 4x07 arriva su VVVVid lanciandoci verso l'assalto

Il sabato sera italiano di questi ultimi mesi è all'insegna di My Hero Academia. La popolare serie animata che sul portale VVVVid ha quasi raggiunto il milione di visualizzazioni, ci accompagna infatti da ben sette settimane, e lo farà ancora per diversi mesi. I protagonisti stanno convergendo verso il punto della trama che darà il via alle danze.

"GO!" è il nuovo episodio di My Hero Academia. La quarta stagione dell'anime torna su VVVVid come ogni sabato con una nuova puntata sottotitolata in italiano. La 4x07, come abbiamo potuto vedere dalle anteprime poste alla fine dell'appuntamento della scorsa settimana, hanno mostrato i preparativi per l'assalto all'organizzazione criminale dello Shie Hassaikai. Midoriya e gli altri studenti devono rimanere in attesa finché gli eroi professionisti non si assicureranno della posizione dei nemici e della piccola Eri, figura sempre presente nella mente del giovane studente.

I personaggi fondamentali di questo arco narrativo, da Midoriya e Togata al villain Chisaki detto Overhaul, si stanno riunendo in un unico punto. Cosa riusciranno a preparare i protagonisti in questa puntata di My Hero Academia che già dal titolo fa presagire all'inizio dell'azione?