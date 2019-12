My Hero Academia 4X07: la riconoscenza di Iida nei confronti di Deku

Con la settima puntata della quarta stagione di My Hero Academia, l'arco narrativo degli Otto Precetti della Morte è ufficialmente esploso. I nostri eroi hanno assaltato insieme alla polizia il rifugio di Chisaki, con l'obiettivo di arrestare il criminale e trarre in salvo la piccola Eri, sfruttata per produrre la droga dell'organizzazione.

Prima di localizzare il quartier generale di Overhaul, però, i nostri tirocinanti sono stati lasciati in disparte per far svolgere le ricerche agli eroi professionisti, gettando i due studenti più emotivamente coinvolti nella vicenda - Midoriya e Mirio - nello sconforto più totale, assaliti dal pensiero di essere riusciti a salvare Eri per fermare le violenze del vice capo della Yakuza.

Due dei compagni più stretti di Midoriya, Iida e Todoroki, notano il suo atteggiamento atterrito e depresso, e durante l'ora di pranzo lo esortano a confidarsi con loro. Iida, in particolare, ha mostrato tutta la sua riconoscenza nei confronti del suo amico, ricambiando le stesse parole di conforto che aveva ricevuto da Deku durante l'arco narrativo di Stain:

"Se mai ti dovesse servire aiuto, fammelo sapere. Siamo amici, giusto?"

In quel frangente, infatti, a causa del brutto incidente che aveva riguardato Iida, quest'ultimo era piuttosto instabile ed emotivamente turbato, deciso più che mai a vendicarsi de l'Ammazza-Eroi, responsabile di aver paralizzato irreparabilmente il suo mentore, colui che l'aveva ispirato sin da piccolo con le sue gesta a intraprendere la carriera da eroe, suo fratello.

Fortunatamente Midoriya e Todoroki accorsero in aiuto del loro amico, che aveva ingaggiato uno scontro mortale con Stain nel quale stava per essere ucciso. La collaborazione dei tre aspiranti eroi riuscì a consegnare il criminale nelle mani della polizia, e ancora oggi non sappiamo più nulla sul suo conto.



L'anteprima dell'ottava puntata di My Hero Academia anticipa il primo scontro di un membro dei Big Three. Avete notato la citazione ai Beatles in una delle ultime puntate della quarta stagione?