My Hero Academia 4x09 approfondisce il legame tra Kirishima e Ashido

Un eroe deve far fronte a ogni tipo di crisi, ma ciò non è di certo semplice da ottenere per uno studente liceale alle prime armi. Nonostante la classe 1-A sia stata lanciata nel mondo degli adulti fin da subito a causa dell'invasione alla Yuei di Shigaraki, Kirishima non ha ancora imparato a fronteggiare ogni evento possibile in My Hero Academia.

L'episodio 4x09 di My Hero Academia, intitolato "Red Riot", ha sicuramente permesso agli appassionati dell'opera di approfondire molto di più il comportamento di Eijiro Kirishima. Il ragazzo è tra i personaggi più amati di My Hero Academia come mostrato dall'ultimo sondaggio, anche grazie a questo approfondimento dedicato da Horikoshi.

In un momento di debolezza durante lo scontro con Rappa, Kirishima inizia a pensare al suo passato e di come volesse diventare un eroe simile all'incrollabile Crimson Riot. Tutta la sua determinazione però viene a mancare quando una ragazza viene minacciata da un tizio gigante, con la sola Mina Ashido, ancora alle medie, capace di reagire.

Da lì Kirishima decide di migliorare e allenarsi allo sfinimento fino ad entrare all'accademia Yuei, dove tra l'altro rincontrerà proprio Mina Ashido, che commenterà il suo nuovo taglio di capelli e accoglie la nuova determinazione del compagno. Vi aspettate qualcosa in futuro da questa coppia di My Hero Academia?