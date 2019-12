My Hero Academia 4x10: su VVVVid la League of Villain colpisce ancora

My Hero Academia continua a confermarsi uno degli anime più apprezzati del momento. Nell'ultimo lustro l'opera di Kohei Horikoshi si è fatta strada ottenendo il favore del pubblico. Mentre in Giappone gli appassionati possono godersi My Hero Academia: Heroes Rising, con Izuku e Bakugo protagonisti, il resto del mondo guarda My Hero Academia 4x11.

Nelle scorse tre settimane, My Hero Academia ha dato il via alla lotta con lo Shie Hassaikai, a campo aperto. La base del gruppo di yakuza è diventata campo di battaglia tra le due fazioni, mostrandoci prima un agguato all'ingresso dove sono state bloccate Ochaco Uraraka e Tsuyu Asui, poi diversi scontri nei vari corridoi e stanze con protagonisti Tamaki Amajiki, Eijiro Kirishima e Fat Gum.

Il protagonista dell'ultimo episodio di My Hero Academia è stato Kirishima, e adesso tocca dare uno sguardo al protagonista. In My Hero Academia 4x11, disponibile dalle ore 20:00 su VVVVid con sottotitoli in italiano, Deku percorre il corridoio principale insieme al restante gruppo di eroi. Non sa però che lo Shie Hassaikai e la League of Villain lo attendono insieme, poco più avanti, per un agguato dalle potenzialità mortali.

Tutto questo mentre Mirio Togata continua a inseguire in solitaria Overhaul ed Eri. Proprio Lemillion sarà protagonista di un momento topico nei prossimi episodi.