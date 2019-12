My Hero Academia 4x11 debutta su VVVVid, è l'episodio più importante della stagione?

Sta per giungere il culmine dell'arco dello Shie Hassaikai, e la produzione di My Hero Academia lo ha fatto capire perfettamente. Non solo un video promozionale esclusivamente per il prossimo episodio, ma è stata anche divulgata un'importante locandina con Overhaul che lasciano capire quanto siamo arrivati vicini alla resa dei conti.

Dopo la vittoria di Tamaki Amajiki e quella del duo Kirishima - Fat Gum, abbiamo assistito al coinvolgimento della League of Villain in My Hero Academia 4x10. Anche loro però, grazie anche a un cambio d'intenti, hanno permesso a Izuku Midoriya e gli altri eroi di andare avanti e proseguire la caccia a Overhaul.

Nel frattempo, il nemico è stato raggiunto da Mirio Togata e l'attacco del ragazzo sarà il fulcro di My Hero Academia 4x11. Disponibile su VVVVid con sottotitoli in italiano dalle ore 20:00, Lemillion è il protagonista indiscusso di questa nuova puntata dell'anime che sta tenendo migliaia di spettatori incollati allo schermo. Il giovane Togata riuscirà a tener testa al capo della Yakuza e al suo letale quirk?

Intanto è stato già annunciato il prossimo arco narrativo di My Hero Academia del Festival Culturale, rivelato insieme alle prossime sigle di apertura e chiusura che ci accompagneranno per il prossimo anno.