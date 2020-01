My Hero Academia 4x12: continua il contrattacco dell'eroe su VVVVid

La fase attuale di My Hero Academia stagione 4 sta raccontando il vivo dell'arco narrativo dello Shie Hassaikai. La malvagia organizzazione tirata su da Kai Chisaki ha lo scopo di scuotere la società annullando tutti i quirk, ottenendo tale obiettivo sintetizzando le capacità della piccola Eri. Lemillion non ha però permesso tale perfidia.

Combattendo strenuamente, il giovane eroe dell'accademia Yuei ha tenuto testa al leader del gruppo di Yakuza finché non è stato colpito da uno dei proiettili che annullano il quirk. Nonostante ciò, l'episodio 11 di My Hero Academia stagione 4 ha visto Mirio Togata tener testa ai nemici con una prodezza e fierezza degni di un eroe di livello elevatissimo.

Il liceale però ha dovuto poi cedere il passo a causa dei tanti colpi subiti, ma in suo aiuto sta per accorrere il protagonista Izuku Midoriya. Su VVVVid è disponibile My Hero Academia 4x12, intitolato "Un'invisibile speranza", dalle ore 20:00 con sottotitoli in italiano. Stavolta sarà quindi il turno di Deku, Eraserhead e Sir Nighteye affrontare i pericolosi nemici rimasti dello Shie Hassaikai.

L'arco attuale di My Hero Academia si sta mostrando anche con fantastiche key visual che immortalano Deku con il One for All, la piccola Eri e il nemico Overhaul.