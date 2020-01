My Hero Academia 4x13: arrivano le prime spettacolari immagini, è già sakuga?

Uno degli anime più importanti in onda è sicuramente My Hero Academia. Giunto alla sua quarta stagione, l'anime ha mostrato la maturazione di Izuku Midoriya da quando era senza quirk alle lotte contro i villain. L'arco narrativo in corso renderà ancora più potente il protagonista, e ciò accadrà in parte nell'episodio 13.

Il destino ineluttabile di My Hero Academia 4x12 potrebbe invece essere modificabile, come afferma il protagonista. Deku si è lanciato al salvataggio di Eri nell'anteprima di My Hero Academia 4x13 di cui sono state divulgate le prime immagini.

Spytrue su Twitter ha condiviso poche ma significative scene tratte dal finale del prossimo episodio, che mettono in risalto Deku che utilizza One for All al 100% con Eri sulle spalle. Il protagonista, grazie al quirk della ragazzina, riesce a utilizzare senza problemi il pieno potere su tutto il corpo, e ciò comporterà un duello senza esclusione di colpi con Chisaki.

Proprio il capo della yakuza si intravede in uno dei frame che potete vedere in calce, ulteriormente trasformato. Infine, l'ultima immagine pubblicata vede Deku in primissimo piano con i bagliori azzurro-verdini del One for All, con i capelli irti sulla testa e non ricci come al solito. Chi ha già visto le foto tratte dall'episodio 13 di My Hero Academia ritiene che sarà uno dei migliori della stagione, voi cosa ne pensate? Riuscirà ad affermarsi tra i sakuga della settimana prossima?

My Hero Academia è pubblicato su VVVVid con sottotitoli in italiano ogni sabato sera.