My Hero Academia 4x13 è disponibile su VVVVid, è l'episodio più atteso

L'apice dell'arco narrativo dello Shie Hassaikai è arrivato. Izuku ha combattuto al fianco dei suoi compagni settimana dopo settimana, utilizzando tutte le tecniche imparate in questi mesi. Ma la forza del capo del gruppo di Yakuza, Kai Chisaki, sembra andare oltre gli sforzi singoli e congiunti dei protagonisti di My Hero Academia.

Dopo un estenuante combattimento, Mirio Togata è stato sconfitto in My Hero Academia 4x11, mentre in suo soccorso sono arrivati Sir Nighteye, anch'egli gravemente ferito, e Izuku Midoriya. Proprio il protagonista dell'opera di Kohei Horikoshi ha iniziato a portarsi tutto il peso della battaglia sulle spalle e ciò sta per subire una svolta fondamentale nell'episodio 13 di questa sera.

In My Hero Academia 4x13 che si intitola "L'infinito 100%" vedremo Deku raggiungere per la terza volta la piccola Eri, la ragazzina il cui quirk ha aiutato involontariamente il gruppo di criminali. Ma questo stesso potere sarà la chiave per Deku di sbloccare la forza piena del One for All, generando un incontro che è già stato acclamato in tutto il mondo. L'episodio di My Hero Academia è trend su Twitter e adesso i fan potranno godersi, grazie a VVVVid, i venti minuti di puntata di questa settimana con sottotitoli in italiano.