My Hero Academia 4x13: il One for All come non lo avete mai visto in un'epica clip

Le prime immagini dell'episodio 13 di My Hero Academia 4 avevano immediatamente allarmato gli spettatori dell'adattamento animato del manga di Kohei Horikoshi. In un tripudio di animazioni al limite dello straordinario, lo scontro tra Overhaul e Deku si tinge di un'epicità senza eguali.

Ironicamente, quasi a farsi beffa delle critiche allo scorso episodio di My Hero Academia, in merito alla qualità delle animazioni durante lo scontro tra Mirio e Overhaul, Studio Bones se ne esce con una delle puntate più emozionanti e folli dell'intero franchise. Grazie al Quirk di Eri, infatti, Midoriya è riuscito a raggiungere il One for All al massimo potere, sfoderando un potenziale a dir poco spaventoso.

Lo scontro tra il nostro Hero e il temibile villain, dunque, farà da protagonista al nuovo episodio, a cui il combattimento è stato affidato a uno degli animatori più amati e talentuosi al mondo: Yutaka Nakamura. La clip in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha ricordato ad alcuni "l'allenamento" tra Saitama e Genos, durante la serializzazione della prima stagione.

Ad ogni modo, l'entusiasmo scaturito dalla puntata ha estasiato gli appassionati, grati allo studio per aver adattato in toni scintillanti uno dei momenti più epici dell'intero manga. E voi, invece, avete apprezzato questa scena, che ne pensate? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver recuperato la nostra Recensione dell'episodio 12 di My Hero Academia.