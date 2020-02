My Hero Academia 4x16 è disponibile su VVVVID, come se la caveranno Todoroki e Bakugo?

La prima fase di My Hero Academia stagione 4 si è conclusa dopo un'intensa lotta contro un gruppo criminale, ma gli episodi programmati sono ancora tanti e ci accompagneranno per diversi mesi. Quelli che sono in fase di proposta in questo periodo faranno da collegamento per i due archi narrativi principali della stagione.

Dopo l'episodio 15 di My Hero Academia della scorsa settimana, ancora una volta riceviamo un approfondimento su Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, due personaggi completamente fuori dai radar nelle 14 puntate precedenti. I due infatti non hanno ottenuto a suo tempo la licenza provvisoria da eroi e sono costretti a partecipare ad alcune lezioni di recupero per poter rieffettuare l'esame.

L'episodio di My Hero Academia 4x16 si intitola "Conquistate il cuore dei mocciosi!" e concluderà questo miniarco narrativo. Disponibile su VVVVID con sottotitoli in italiano dalle ore 20:00, Bakugo e Todoroki dovranno collaborare con Camie e Yoarashi per rendere i bambini che hanno di fronte più socievoli e collaborativi.

Un compito sicuramente arduo per personalità come quelle di Todoroki e Bakugo, una distaccata e l'altra indisponente. Ma i membri della 1-A devono farcela se vogliono avere speranze di entrare nel mondo degli eroi professionisti.