My Hero Academia 4x17: l'anteprima svela un nemico vicino a Deku?

Finalmente Todoroki e Bakugo tornano protagonisti in My Hero Academia. Il miniarco dedicato ai due personaggi fuori dai giochi in occasione alla lotta con Overhaul e lo Shie Hassaikai era necessario per approfondire i due ragazzi e le lezioni speciali per la licenza provvisoria da hero. Scopriamo cosa c'è in serbo in My Hero Academia 4x17.

Mentre gli altri ragazzi della 1-A si trovano ai dormitori della Yuei, Todoroki e Bakugo continueranno ad affrontare i pestiferi bambini presentati nell'episodio 16 di My Hero Academia. La breve anteprima posta alla conclusione dell'episodio su VVVVID, e che potete vedere anche in alto nell'originale giapponese, mette di fronte il gruppetto di infanti contro gli aspiranti eroi.

I quirk da una e dall'altra parte iniziano a essere usati, ma non basta la forza bruta per conquistare i bambini. Camie, Bakugo, Todoroki e Yoarashi dovranno collaborare e trovare un modo per farsi apprezzare. Intanto però, un misterioso figuro si avvicina alla stanza di Midoriya: Aoyama sbircia dall'oscurità della notte nella stanza dove dorme il protagonista.

My Hero Academia ha quindi svelato uno dei nemici che si annidavano nella Yuei? Il titolo del prossimo episodio ricalcherà quello del capitolo 166 del manga, ovvero "Appagante addestramento per la licenza provvisoria".