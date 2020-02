My Hero Academia 4x17: i fan rimangono affascinati da Bakugo e Todoroki

È da poco presente su VVVVID l'episodio 17 di My Hero Academia stagione 4, una puntata che chiude un breve ciclo incentrato in particolare su due personaggi. Todoroki e Bakugo sono stati gli unici a rimanere fuori dai tirocini con i professionisti a causa del pessimo esame di qualche mese prima che gli comportò il non ottenimento della licenza.

I due hanno incrociato le strade con Camie e Yoarashi, anche loro nelle stesse condizioni del duo della Yuei. Il compito che si pone davanti al quartetto è all'apparenza semplice, tuttavia dopo poco diventa chiaro che nasconde delle insidie a causa del carattere dei bambini. I mocciosi non si fanno scrupoli nel prendere in giro i quattro studenti, ma vengono poi conquistati da come i ragazzi si pongono verso di loro.

Sfruttando le loro capacità, Camie, Bakugo, Todoroki e Yoarashi riescono a far divertire i bambini, colpendoli e coinvolgendoli in vari giochi. In particolare molti degli studenti delle elementari iniziano a vedere con occhi diversi Bakugo e Todoroki, nel modo che potete vedere nel tweet in calce. Questo look inedito per i due eroi conquista però anche gli spettatori che non hanno mancato di creare diverse reaction in merito sui vari social.

Un giorno quei bambini diventeranno potenti e reggeranno le spalle della società, e molto sarà forse dovuto a questo momento di My Hero Academia.