My Hero Academia 4x17: rivelato il potere della bella Camie Utsushimi

Nello scorso episodio di My Hero Academia, sicuramente uno dei più strani, abbiamo visto in azione numerosi quirk nuovi e, finalmente, anche quello della bella studentessa del Liceo Shiketsu. Parliamo di Camie Utsushimi, personaggio che fa già rapito i cuori dei fan.

L'episodio riprende da dove si era interotto settimana scorsa, ossia con Todoroki, Bakugo, Camie e Yoarashi alle prese con dei bambini delle elementari dotati di quirk nella prova per riottenere la licenza provvisoria di Heroes. Dopo una serie di esilaranti fallimenti (tra cui il piano di Bakugo, che voleva infliggere punizioni corporali ai bimbi) i nostri aspiranti eroi riescono ad interagire positivamente con i ragazzini, mostrando le loro abilità. Proprio in questo frangente Camie ci mostra il suo quirk chiamato Glamour che consiste nel creare illusioni tramite una sostanza simile ad un fumo che la ragazza emette dalla bocca. Il quirk, nell'episodio, viene considerato molto forte e per questo soggetto a limitazioni nell'uso. Voi cosa ne pensate del quirk di Camie? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti.

Abbiamo, inoltre, già visto che un nuovo ostacolo sta per mettersi davanti ai nostri, nelle anticipazioni del prossimo episodio di My Hero Academia. Per quanto riguarda la serie manga, invece, l'autore Kohei Horikoshi non sta passando un momento facilissimo a causa di un ban in Cina per My Hero Academia legato ad una controversia sul nome di un personaggio. Per chiudere con un sorriso, date un'occhiata a questa fan art che mostra uno stand di JoJo per Uraraka.