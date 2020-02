My Hero Academia 4x19 debutta su VVVVID: il disastro è vicino?

My Hero Academia sta per raccontare le ultime fasi di questa quarta stagione. Il traguardo è infatti fissato a fine marzo, con quindi poco più di un mese rimanente per la trasmissione dell'anime. Parte di questi ultimi episodi narreranno le gesta del nuovo cattivo che affliggerà le vite di Midoriya e compagni, ovvero lo youtuber Gentle Criminal.

VVVVID ha da poco inserito l'episodio 4x19 di My Hero Academia, intitolato "Prepararsi per il Festival scolastico è la parte più divertente!". I protagonisti non sanno ancora che all'orizzonte c'è una nuova minaccia, quella di Gentle Criminal. Il villain che trasmette in streaming le sue malefatte è già stato notato dalla polizia e si avvale della collaborazione della piccola Love Lover, abile con i computer.

Nel frattempo, la 1-A ha deciso cosa portare al festival culturale: un concerto arricchito con una coreografia. Fissati i ruoli tra chi si occuperà di suonare e cantare e chi di ballare o compiere altre acrobazie sfruttando i vari quirk, la classe inizia ad allenarsi. Ma la manifestazione potrebbe comunque essere a rischio dato che, al primo sentore di pericolo da parte dei professionisti, tutto sarà annullato. E Gentle Criminal potrebbe mettere i bastoni tra le ruote proprio in questo senso.