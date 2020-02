My Hero Academia 4x19 si mostra in un'anteprima: ci sono già problemi in vista?

La Yuei si dà parecchio da fare per i propri eventi. Il Festival Sportivo che occupò la prima parte della seconda stagione di My Hero Academia fu eccezionale, con tanto di battaglie in un'arena con migliaia di spettatori e trasmesse in ogni dove. Adesso è il turno in My Hero Academia stagione 4 del Festival Culturale.

L'arco narrativo del Festival Culturale è iniziato nell'episodio 18 di My Hero Academia, pubblicato questa sera su VVVVID. I ragazzi della 1-A devono decidere la loro esibizione, pensando anche a come non risaltare troppo per regalare alle altre sezioni un momento di notorietà che in altre occasioni non potrebbero avere. In più, essendoci anche Eri, Deku è deciso a preparare uno show memorabile che possa sollevare il morale della bambina.

E parte di questo lo vedremo in My Hero Academia 4x19, intitolato "L'organizzazione del Festival Culturale è la parte più divertente" e che sarà disponibile su VVVVID sabato 22 febbraio al solito orario serale. Come potete vedere dal video di anteprima in alto, i ragazzi continuano a prepararsi in vista del Festival Culturale, ma in parallelo a loro anche i due nuovi nemici Gentle Criminal e La Brava stanno organizzando qualche atto nefasto che potrebbe inevitabilmente creare problemi alla Yuei e i suoi studenti.