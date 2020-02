My Hero Academia 4x20 arriva su VVVVID: ognuno porta avanti il proprio spettacolo

My Hero Academia ha presentato a Izuku Midoriya e alla sua classe diversi ostacoli nella loro lunga carriera da liceali. All'inizio c'erano solo gli esami e i professori; le cose si sono poi evolute con l'invasione di Shigaraki e da lì sono arrivati sempre più villain. Anche in questa stagione in corso da ottobre 2019 hanno affrontato altri nemici.

Chiusa la faccenda Overhaul e archiviata la lezione di recupero di Bakugo e Todoroki, la classe 1-A si può lasciare finalmente andare a un momento di pace e tranquillità con il Festival Culturale. L'evento che coinvolgerà tutta la scuola metterà in scena una grossa manifestazione ma purtroppo per i ragazzi la realtà non sarà così pacifica: nell'ombra il villain Gentle e la sua aiutante La Brava stanno tramando qualcosa.

Queste trame prenderanno sempre più corpo in My Hero Academia 4 episodio 20, da pochi minuti disponibile su VVVVID e che vedrà proseguire i preparativi sia dei ragazzi che del nuovo cattivo arrivato da poco nel cast. Intitolato "Imperial Golden Tips", Gentle svela che ci sarà una crisi una volta che questi avrà bevuto il suo tè preferito. Il Festival Culturale della Yuei rischia davvero di partire con una nota stonata o la situazione si riappacificherà?