My Hero Academia 4x20: un dettaglio particolare su All Might ci viene svelato

La quarta stagione di My Hero Academia procede a gonfie vele, come i preparativi dei nostri giovani eroi in erba per il Festival Culturale. Nello scorso episodio assistiamo all'allenamento di Midoriya ed All Might ci rivela una curiosità particolare.

Nel tentativo di padroneggiare al meglio il suo Quirk One For All, Midoriya si sta allenando sotto la supervisione del suo mentore ed ex eroe n1, All Might. Il nostro protagonista incontra però delle difficoltà negli allenamenti, procurandosi un'emorraggia alle dita della mano che sta allenando per poter utilizzare attacchi alla distanza, visto che proprio questa tipologia di attacchi gli è venuta meno contro Overhaul nel tentativo di salvare la piccola Eri. Qui entra in gioco la geniale studentessa Mei Hatsume che sembra lavorare a degli speciali guanti su richiesta dello stesso Izuku per potersene servire nelle sue attività da eroe. All Might, a questo punto, ci rivela che anche lui si è servito di strumenti per la sua lotta al crimine (nell'immagine lo vediamo con addosso un'armatura dorata) ma che poi, per via del fatto che adotta uno stile di combattimento ravvicinato, finiva per trovare d'impaccio il sostegno (che probabilmente andava in pezzi).

All Might quindi approva l'aiuto che il giovane Midoriya cerca, ma lo esorta a non affidarsi troppo alla tecnologia. Voi cosa ne pensate? Accettereste il consiglio di All Might? Fatecelo sapere nei commenti. Nella anticipazioni del prossimo episodio vedremo in azione il ladro Gentle Criminal e il nuovo idolo dei fan, la sua piccola assistente La Brava.