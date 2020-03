My Hero Academia 4x21 arriva su VVVVID! Chi dovrà affrontare Deku?

È stato un lungo percorso quello di My Hero Academia stagione 4, partito a ottobre 2019. Abbiamo assistito a un primo episodio filler sfociato poi nel longevo arco di Overhaul, abbiamo potuto notare gli sforzi di Todoroki e Bakugo mentre cercavano di conquistare il cuore dei bambini per fare un altro passo verso il mondo degli eroi professionisti.

Adesso invece, in questa fase finale, la stagione di My Hero Academia 4 verte sul Festival Culturale, evento della Yuei controparte del famoso Festival Sportivo che tenne banco nella stagione 2. I ragazzi della 1-A si stanno preparando al loro meglio per lo spettacolo, ma c'è sempre chi cerca di mettere i bastoni tra le ruote. Infatti, mentre Deku si allena nel ballo per cercare di tirare su il morale di Eri, Gentle Criminal trama nell'ombra.

I due personaggi in questione si incontrano in My Hero Academia 4x21, intitolato "Deku contro Gentle Criminal" e che ha da poco fatto la sua comparsa su VVVVID. Sulla piattaforma dalle ore 20:00 è disponibile l'episodio sottotitolato in italiano e vedremo finalmente un'altra battaglia che coinvolge il protagonista.

My Hero Academia è arrivato alla sua quarta stagione. L'universo nato dalla penna di Kohei Horikoshi è in onda dal 2016 e ha adattato quasi tutti i primi 20 volumi dell'omonimo manga.