My Hero Academia 4x21 ci mostra un nuovo spettacolare quirk in azione

L'episodio 4x21 di My Hero Academia andato in onda ieri ci ha fornito uno sguardo approfondito sul quirk di Gentle Criminal, il ladro gentiluomo che aspira a diventare famoso grazie alle sue imprese filmate e mandate a video.

Il quirk del criminale è molto versatile sia in fase di attacco che in fase di difesa, infatti conferisce a Gentle Criminal la capacità di rendere estremamente elastica qualsiasi cosa tocchi. Chiamato il suo quirk Elasticity, il ladro riesce persino a rendere elastica l'aria attorno a se che usa come barriera per difendersi dall'attacco iniziale di Deku, rimbalzandolo indietro di svariati metri, ed anche per spostarsi in aria o velocizzare i suoi spostamenti per sferrare imprevedibili attacchi aerei. Insomma, a dispetto dell'aria buffa e pomposa, Gentle Criminal sembra essere un osso duro, anche perchè sfrutta benissimo il suo potere, tanto da mettere all'angolo il nostro Midoriya in più di un'occasione. Riuscirà il nostro eroe a fermarlo o Gentle metterà piede nella Yuei annullando il Festival? Lo sapremo nel prossimo episodio My Hero Academia che si è mostrato in una piccola anteprima.

Nel frattempo gli altri studenti si stanno impegnado per la riuscita dello spettacolo del Festival Culturale. Non solo gli alunni della 1-A, ma anche gli studenti della 1-B della Yuei si stanno dando da fare a modo loro con uno spettacolo teatrale che mischia vari film famosi.