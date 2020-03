My Hero Academia 4x22 arriva su VVVVID: il Festival Culturale procederà senza intoppi?

Ci avviciniamo ormai al termine della quarta stagione di My Hero Academia. Izuku Midoriya, insieme ai suoi compagni di classe, ha sicuramente fatto passi da gigante nel corso dei suoi studi, migliorando le proprie capacità e ottenendo esperienza in scontri importanti come quello di Overhaul, ma ha trovato anche nuove persone da proteggere.

Proprio una di queste, la piccola Eri che è stata salvata grazie agli sforzi del protagonista di My Hero Academia, sarà presente al Festival Culturale accompagnata dal senpai Mirio Togata, ancora senza il suo quirk. Ma l'organizzazione rischia di crollare a causa della scelta di interrompere il festival al minimo segnale di pericolo. Sapendo di questa possibilità, Deku ha deciso di dare il tutto per tutto per impedire a Gentle Criminal e la sua aiutante La Brava di arrivare alla Yuei.

Dopo la prima fase dello scontro a cui abbiamo assistito nell'episodio 4x21 di My Hero Academia, riprendono i giochi e le botte tra i due contendenti. Tuttavia, mentre Gentle ha già messo bene in mostra il suo quirk, c'è anche La Brava che ancora deve sfoderare il suo. Deku non deve quindi abbassare la guardia in questa battaglia da cui dipende la realizzazione del Festival Culturale per cui ha tanto lavorato. L'episodio My Hero Academia 4x22 è disponibile con sottotitoli in italiano su VVVVID.