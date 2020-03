My Hero Academia 4x23 arriva su VVVVID: il Festival ha finalmente inizio

In una voglia intensa di popolarità e riconoscimento da parte della società giapponese che l'ha bistrattato e scaricato più volte, Gentle Criminal ha tentato, insieme alla sua piccola aiutante La Brava, di rovinare il Festival Culturale della Yuei. Il protagonista di My Hero Academia però non ha permesso che si arrivasse a tanto.

Lo scontro che ha avuto luogo in My Hero Academia 4x22 però sembra essersi concluso. Infatti, sul finale, avendo dato fondo a tutte le proprie forze, Gentle Criminal riconosce la forza di Deku e decide di arrendersi per garantire almeno un futuro radioso a La Brava. Gli eroi professionisti che sono accorsi sul luogo quale decisione prenderanno in proposito?

La risposta è arrivata in My Hero Academia 4x23, episodio che ha appena fatto la sua comparsa su VVVVID. Dalle ore 20:00 è infatti disponibile con sottotitoli in italiano la puntata in questione sul noto portale streaming italiano. Intitolato "Procedi senza intoppi, Festival Culturale", vediamo Midoriya che è riuscito ad evitare l'annullamento del Festival Culturale ma adesso deve arrivare a tutti i costi in tempo sul palco per rallegrare chi tra il pubblico aspetta la sua performance. E naturalmente la prima spettatrice è la piccola Eri, in compagnia di Mirio Togata.