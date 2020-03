My Hero Academia 4x23: l'esibizione musicale della 1-A è disponibile su YouTube

Nello scorso episodio della quarta stagione di My Hero Academia è andata finalmente in scena l'esibizione musicale dei nostri eroi. Su YouTube è disponibile la canzone cantata dai nostri, intitolata "Hero Too".

Il brano è stato eseguito da Yuki Hayashi ed è stato scritto da Ayapeta. Nel video, che potete vedere nella news, assistiamo alla fantastica esibizione dei ragazzi della 1-A che per l'occasione si sono improvvisati musicisti e ballerini. Parte Bakugo con la batteria, creando un'esplosione, poi i vari strimpelli di chitarra di Kaminari ed infine la voce di Jiro che ha riepito l'aria con la sua melodia. Durante l'esibizione vediamo anche estratti di fashback del personaggio e apprendiamo che i genitori della ragazza sono dei musicisti. Nel video scorrono anche alcuni momenti toccanti come il salvataggio della piccola Eri, presente all'esibizione dei nostri. In quell'occasione Mirio Togata perse i suoi poteri, ma non rinunciò a salvare la ragazzina dalle grinfie di Overhaul.

Cosa ne pensate di questa esibizione? Vi ha emozionato? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo è già disponbile, come ogni settimana, la preview del prossimo episodio di My Hero Academia in cui ci viene fornita la classifica aggiornata dei migliori Heroes del Giappone. Classifica che il nostro Deku sogna di raggiungere un giorno.