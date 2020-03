My Hero Academia 4: l'episodio 23 svela il destino di Gentle e La Brava

L'episodio 23 di My Hero Academia 4 ha scritto la parola fine sull'arco narrativo del festival culturale, salutando per l'ultima volta anche i suoi due iconici villain: Gentle e La Brava. Ma quale destino attende i due impacciati criminali, ora che sono stati catturati dalle forza dell'ordine? Una scena post credit ha svelato l'arcano.

Negli ultimi minuti dell'episodio viene mostrato l'interrogatorio di La Brava, nel quale due agenti le chiedono di cooperare con le forze dell'ordine e di utilizzare il suo talento da hacker per fare del bene. La Brava rifiuta il potenziale accordo, dichiarando la sua fedeltà il suo amore nei confronti dell'elegante criminale Gentle.

In un'altra stanza un ufficiale di polizia sta conducendo un secondo interrogatorio, in cui viene spiegato a Gentle che il suo piano per aiutare La Brava è stato scoperto. L'ufficiale spiega che "è molto semplice vedere quando a qualcuno è stato fatto il lavaggio del cervello", ma il villain continua imperterrito a chiedere di non dividere la colpa per i crimini in parte uguale. L'ufficiale comprende la bontà d'animo di Gentle, e gli spiega che "tutti possono cambiare, e chi dice il contrario semplicemente non vuole provare o è troppo impaziente di vedere i risultati".

I due villain vengono dunque imprigionati, ma i crimini di cui si sono macchiati non dovrebbero costringerli troppo a lungo dietro le sbarre.

