My Hero Academia 4x24 aggiorna sullo stato di All for One

Archiviato il Festival Culturale, c'è un nuovo arco che aspetta gli spettatori di My Hero Academia 4. La stagione che si sta avviando verso la fine ha infatti ancora qualcosa da dire anche se non più concentrandosi sui giovani studenti del liceo Yuei, bensì sugli eroi professionisti.

Nell'episodio 4x24 di My Hero Academia sono tornate le Wild Pussycats al completo, Ragdoll compresa che si è finalmente ripresa dopo gli eventi avvenuti nella stagione 3 quando fu rapita da All for One e privata del suo quirk. La squadra di eroi ha ripreso a lavorare sul campo con Ragdoll che ora si occupa di lavorare in ufficio come supporto.

Mentre le ragazze parlano con Midoriya dell'attuale situazione, nel discorso entra anche il super cattivo All for One. Purtroppo sembra non esserci rimedio per il furto del quirk a meno di non usare All for One che però si trova a Tartarus. La prigione ci sta andando giù pesante con il nemico, sapendo bene quali sono i pericoli che potrebbe scatenare. Infatti, in una delle pochissime scene dedicate al villain, si trova nella stessa identica posizione vista quando fu portato nell'edificio penitenziario.

Ovviamente All for One non manca di stuzzicare gli eroi, rivelando di poter essere in grado di ristabilire il quirk di Ragdoll, peccato solo che sia legato. Nonostante il capo non ci sia più, la League of Villain rimane una minaccia per gli eroi di My Hero Academia e il nuovo eroe numero 1 Endeavor dovrà dare battaglia per riuscire a mantenere lo status quo nella società.